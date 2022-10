Milan, schiantato il Monza 4-1: Diaz super, Origi e Leao incidono | News

Quello che ha fatto la differenza è stato sicuramente Brahim Diaz , il quale è stato schierato non come trequartista centrale ma quasi da mezz'ala destra. Ciò ha causato problemi alle marcature del Monza, con Sensi che ha dovuto pensare più a marcarlo che ad impostare il gioco. Il primo gol dello spagnolo nasce da un rinvio di Tatarusanu e una volta stoppato il pallone a centrocampo si è involato indisturbato verso la porta avversaria trafiggendo Di Gregorio . La seconda rete è un'altra perla. Grande giocata di Origi che trova Brahim Diaz in area di rigore e si libera splendidamente dalla marcatura avversaria per poi incrociare il tiro sul palo più lontano: imprendibile.

Ieri si è visto un Milan con tante 'seconde linee' in campo, segno di come Pioli stesse pensando già alla prossima e importante sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria. In campo anche Dest, il quale però è stato sostituito all'intervallo per un affaticamento come è stato sostituito lo stesso Diaz per una contrattura al gluteo. Non sembrerebbe niente di serio, ma la sua presenza martedì è in dubbio visto l'impegno ravvicinato. Se da un lato Theo Hernandez è stato il solito treno incontenibile, dall'altro lato ha fatto benissimo Messias soprattutto in fase difensiva. I suoi raddoppi hanno consentito ai rossoneri di recuperare tanti palloni, poi ha anche fornito l'assist per il gol di Origi.