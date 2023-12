Milan-Monza 3-0, Reijnders: “Scudetto, non è finita” | Serie A News

"Un'emozione segnare di fronte alla Curva Sud"

«Sono molto contento di aver segnato di fronte alla Curva Sud, una bella emozione», ha detto Reijnders al termine di Milan-Monza 3-0, così come riportato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Nella testa del numero 14 del Diavolo, tra l'altro, non si è del tutto spenta la speranza di vincere lo Scudetto, nonostante l'Inter sia in fuga: «Certo, ci credo. Non è finita la stagione. Siamo qui per andare avanti». LEGGI ANCHE: Mercato Milan, gli esuberi finanziano un doppio colpo da sogno >>>