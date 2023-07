Milan, verso il Lumezzane: 4-2-3-1 o 4-3-3 per Pioli?

Oggi il Milan completerà la sua prima settimana di allenamenti come riporta Tuttosport. La prossima settimana, si legge, torneranno i nazionali, attesi a Carnago tra lunedì e martedì. Pioli potrà iniziare a lavorare con un gruppo di giocatori titolari più nutrito. Prima amichevole il 20 contro il Lumezzane. Sarà l’occasione per molti per vedere che tipo di approccio tecnico e tattico darà Pioli alla squadra, ovvero se partirà col 4-3-3 o riproverà il 4-2-3-1. Di certo si potranno vedere dal vivo i primi acquisti, ovvero Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Dopo l’amichevole, i giocatori avranno giusto qualche ora di tempo per preparare le loro cose, il giorno dopo è previsto il decollo per Los Angeles dove, nella notte tra il 23 e il 24, il Milan esordierà nel Soccer Champions Tour contro il Real Madrid.vdremo quali saranno le scelte di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Reijnders bloccato, gli altri centrocampisti