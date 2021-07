Milan-Modena: le condizioni dei rossoneri in vista della partita

Sabato alle ore 17:00 il Milan sfiderà il Modena a Milanello (a porte chiuse). Ecco il punto della situazione sulla squadra di Stefano Pioli

Riccardo Varotto

Prosegue il percorso di preparazione in vista del campionato per il Milan. I rossoneri, dopo aver sfidato la Pro Sesto, se la vedranno con il Modena. La partita verrà disputata sabato alle ore 17:00 a Milanello (a porte chiuse) e sarà un'occasione importante per vedere ancora all'opera i ragazzi di Stefano Pioli.

Certo, non sarà una partita di cartello, ma queste gare sono utili al mister per valutare tutti i giocatori a disposizione. Con la conferma di Milan - Modena, salta l'amichevole (che non era ufficiale) contro la Juventus, perché sarebbe stata programmata nella stessa data.

Come riportato da Tuttosport, procede il recupero di Davide Calabria: il terzino si avvicina al rientro in gruppo e si sta allenando parzialmente con la squadra, seguendo il programma stabilito post operazione. Zlatan Ibrahimovic invece continua ad allenarsi in palestra, ma non è da escludere che verso inizio agosto egli possa provare a tornare sul campo. L'importante è non forzare i tempi perché l'obiettivo principale è quello di recuperare lo svedese per la prima giornata di campionato contro la Sampdoria.

Da lunedì, il Milan recupererà i giocatori reduci da Euro 2020. A Milanello si rivedranno Ante Rebic e Simon Kjaer, con Mike Maignan e Olivier Giroud che avranno modo di conoscere meglio i nuovi compagni di squadra.