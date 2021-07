Milan-Modena 5-0, pessima partita di Hauge: può partire

Jens Petter Hauge bocciato nella partita amichevole tra Milan e Modena: il giocatore non ingrana, Stefano Pioli non lo vede moltissimo ...

Il Milan ha battuto il Modena per 5-0 nella seconda amichevole stagionale, ma non tutti hanno brillato: tra le note stonate della partita, troviamo Jens Petter Hauge. Il norvegese non riesce a incidere e, come riportato da Tuttosport, non trova mai il dribbling ed il tiro, le sue armi migliori. Stefano Pioli gli ha preferito Rade Krunic fuori ruolo e questi sono segnali d’allarme importanti per il norvegese, che se vuole rimanere, deve cambiare decisamente passo, riporta il quotidiano.