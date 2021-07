Milan-Modena 5-0: Brahim Díaz incanta. Calhanoglu è dimenticato

Brahim Díaz spettacolare in Milan-Modena, amichevole di ieri pomeriggio a Milanello terminata 5-0. Subito gol, poi assist per lo spagnolo

Daniele Triolo

I quotidiani sportivi in edicola stamattina hanno speso tutti belle parole per Brahim Díaz. Il fantasista del Milan ieri, in occasione del 5-0 rifilato in amichevole al Modena, è stato senza dubbio il migliore in campo dei rossoneri di Stefano Pioli. Tornato da appena una settimana a Milanello (prestito biennale con diritto di riscatto e contro-riscatto) dal Real Madrid, Brahim Díaz in Milan-Modena si è preso la ribalta sin dai primi minuti di gioco.

Scambio, di altissima qualità, con Theo Hernández e subito gol del vantaggio del Milan per il funambolo di Málaga. Quindi, l'assist per il secondo gol, anche questo di pregevole qualità, firmato di testa da Rafael Leão. Maglia numero 10 sulle spalle (per la prima volta) e schierato da trequartista nel 4-2-3-1 di Pioli, Brahim Díaz ha fatto vedere di voler prendere il Milan per mano. Sempre in partita, sempre nel vivo del gioco, ha speso anche molti in termini di energia correndo su e giù per il campo.

Vero, l'avversario, il Modena, era di caratura modesta (milita in Serie C ed il tecnico Attilio Tesser deve ancora assemblare ben 17 nuovi acquisti). Ma le premesse di questo Brahim Díaz-bis, per il Milan, sono più che positive. Con gol, assist e giocate di livello tecnico assoluto, in soli 45', ha già fatto dimenticare Hakan Calhanoglu, passato sull'altra sponda dei Navigli. Ne siamo certi: nella stagione 2021-2022 avrà più spazio rispetto alla sua prima annata in rossonero.

Dove, comunque, non va dimenticato, aveva giocato molto. Brahim Díaz, infatti, ha giocato 39 gare con il Milan nel 2020-2021, collezionando 7 gol e 4 assist (soprattutto concentrati nella parte iniziale e finale della stagione) tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. L'obiettivo è fare meglio ed entrare ancora di più nella macchina tattica rossonera. Sul mercato, per ora, Paolo Maldini e Frederic Massara possono cercare un altro trequartista con tutta calma.