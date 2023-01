Milan, Messias può riaccendere la luce: necessario un cambio di passo

Junior Messias, rientrato da poco, può essere l'elemento di cui il Milan ha bisogno per cambiare passo in stagione

Chi può dare la svolta a questo Milan, apparso impacciato nelle ultime uscite stagionali tra Salernitana, Roma e Torino, è l'esterno destro d'attacco Junior Messias. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, in quella zona di campo il Milan ha avuto grandi difficoltà nei mesi recenti e ha dovuto adattare Brahim Diaz, che tanto male non si è comportato.