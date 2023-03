Milan, si attende Messias: probabile il ritorno in Champions

Messias, torna per Milan-Napoli?

C’è ancora attesa, si legge, sul recupero fisico di Junior Messias, assente dopo il problema al bicipite femorale accusato nella trasferta di Londra contro il Tottenham. Il brasiliano non dovrebbe recuperare per la partita in campionato al Maradona, molto più probabile la sua presenza in Champions League in Milan-Napoli. L'esterno è stato un giocatore molto importante dal cambio di modulo dei rossoneri. Vedremo quale sarà il ruolo di Messias con il Milan al suo rientro. Calciomercato Milan – Sfida con la Roma per l’esterno destro?