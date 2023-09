Il Milan è uno dei club che ha svolto un mercato di alto livello sia per quanto riguarda le entrate che per quanto concerne le uscite

Con le ultime uscite di Fodé Ballo-Touré e Divock Origi , ufficializzate questa mattina, il Milan ha concluso un mercato di primissimo livello. 10 innesti in totale, a coprire in modo capillare tutti i reparti che avevano bisogno di restyling e uscite intelligenti, tra giocatori che hanno fruttato incassi importanti ( Sandro Tonali al Newcastle ) ed esuberi.

A fare il punto sul mercato delle squadre di Serie A è stato il 'Corriere dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina. Il noto quotidiano mostra come il Milan sia la squadra che maggiormente si è esposta, anche più del Monza, per un saldo totale di -43,5 milioni di euro tra i 112,5 spesi e i 69 incassati.