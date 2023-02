Milan, mediana a 3 nel derby. E intanto Ibra viene escluso dalla Champions

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla delle possibili scelte di formazione di Stefano Pioli in vista del match di domenica contro il derby. L'allenatore rossonero non avrà a disposizione Bennacer, il quale ha rimediato, secondo il comunicato del club, una lesione di lieve entità al bicipite femorale della gamba sinistra. Il giocatore verrà ricontrollato la prossima settimana, ma ciò non toglie che Pioli schiererà la sua squadra con un centrocampo a tre. Sicuri del posto Tonali e Krunic, mentre il terzetto verrà composto da uno tra Pobega (favorito) e Vranckx. Scelte obbligate anche in difesa. Con Tomori out per infortunio, sarà Kjaer e ad essere schierato al fianco di Kalulu, mentre Theo e Calabria agiranno regolarmente sulle fasce. In attacco, invece, spazio a Saelemaekers a destra, con Giroud prima punta e Leao largo a sinistra.