Milan, tutto su Marangon: ecco chi è il nuovo team manager rossonero

La tappa successiva sarebbe stata la Fiorentina che lo accolse tra il 2017 ed il 2021, qui legò parecchio con il tecnico attuale dei rossoneri e la loro unione si strinse sempre di più anche in virtù degli eventi organizzati per Davide Astori. Nel 2021 tuttavia cambiò qualcosa e, forse per la nostalgia dell'aria di mare o forse per assecondare la moglie genovese, Marangon decise di tornare sotto la Lanterna. A Genova. Qui avrebbe ritrovato la sua Sampdoria in acque decisamente più torbide di quelle in cui l'aveva lasciata.