Milan, Mandzukic spesso decisivo in Europa: ecco i numeri / News

Milan, i numeri europei di Mandzukic

Mario Mandzukic giocherà titolare per la prima volta da quando veste la maglia del Milan. Stefano Pioli, infatti, ha deciso di lanciarlo dal primo minuto in occasione di Stella Rossa-Milan, match valido per l'andata dei sedicesimi di Europa League. Le competizioni europee portano molto bene al giocatore che, durante la sua carriera, vanta numeri importanti. Come fa notare 'La Gazzetta dello Sport', il numero 9 rossonero ha vinto una finale di Champion League con il Bayern Monaco nel 2013 e ne ha persa un'altra con la Juventus nel 2017, segnando però il gol della bandiera per i bianconeri. I gol complessivi sono 34, gli assist 13.