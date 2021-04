Milan, Mandzukic rientrerà dopo Pasqua: vuole meritarsi la conferma

Mario Mandzukic salterà anche Milan-Sampdoria. Tornerà disponibile dopo Pasqua, a Parma: nove partite per il rinnovo del suo contratto

Daniele Triolo

Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il croato Mario Mandzukic, preso dal Milan a gennaio, è ancora fermo ai box. Il centravanti ex Juventus, arrivato per far rifiatare Zlatan Ibrahimovic, ha collezionato finora la miseria di 157' di gioco tra Serie A ed Europa League, spalmati sull'arco di appena 5 presenze.

Una sola gara da titolare, a Belgrado contro la Stella Rossa, poi il vuoto. Ha saltato, da quando è arrivato a Milanello, ben nove partite e quella di domani, ore 12:30 a 'San Siro' contro la Sampdoria, sarà la decima. Adesso, però, il classe 1986 punta ad esserci per le ultime nove, a cominciare da quella di sabato prossimo al 'Tardini' contro il Parma.

Mandzukic vuole aiutare il Milan a credere nella rimonta Scudetto e, contestualmente, a blindare un posto nella prossima edizione della Champions League. Ma, come evidenziato dalla 'rosea', anche conquistarsi sul campo la permanenza in rossonero nella stagione 2021-2022.

Già, perché il croato ha un contratto con il Milan, da 1,8 milioni di euro netti, fino al prossimo 30 giugno. E Mandzukic, combattivo ed orgoglioso, vuole dimostrare sul campo di meritarseli tutti. Dopo aver lasciato l'Al-Duhail ed il Qatar, ha detto sì al Milan perché si sente ancora un giocatore da calcio europeo, da Serie A e da Champions.

Non c'è il rinnovo automatico del suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2022 nel caso di qualificazione dei rossoneri in Champions. Ma qualora questa arrivasse grazie alla grinta, all'impegno ed ai gol di Mandzukic, allora sì che il club potrebbe far valere tale clausola contrattuale. E prolungare di conseguenza l'accordo per un'ulteriore stagione.

Nove partite di tempo, dunque, da Parma-Milan in poi, per Mandzukic. Il croato dovrà dimostrare di non essere un calciatore finito, bensì un elemento ancora decisivo. Non gli pesa, secondo il quotidiano sportivo nazionale, vivere da 'riserva di Ibra'. Gli pesa, invece, il fatto di non aver potuto ripagare il Milan della chance concessa per via degli infortuni.

Dalla prossima settimana, tra sogno Scudetto e necessità di blindare un posto in Champions, il Milan potrà dare a Mandzukic spazio e lui, quindi, avrà l'opportunità di far vedere nuovamente quanto vale e quanto serve.