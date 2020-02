Milan, Mancini: “Si deve ripartire dal primo tempo contro l’Inter”

ULTIME NEWS MILAN – Roberto Mancini, in una lunga intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha espresso la sua opinione anche sul momento del Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Milan ha giocatori validi e sta migliorando anno dopo anno. Non sono dell’idea che in ogni stagione si debbano vendere i giocatori per cercarne altri: in questo modo una squadra non può avere una base solida. Nel loro caso si deve ripartire dal primo tempo giocato contro l’Inter”. Intanto ecco i numeri di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan, continua a leggere >>>

