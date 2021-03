Milan-Manchester United 0-1, Pioli: “Questo Milan non finisce qui”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha commentato con amarezza l'esito di Milan-Manchester United di Europa League: le sue parole

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha commentato con amarezza l'esito di Milan-Manchester United 0-1 . La sconfitta di 'San Siro', maturata per un gol di Paul Pogba al 49', ha costretto il Milan a dire addio all' Europa League . Ai quarti di finale della competizione, infatti, vanno gli inglesi di Ole Gunnar Solskjær .

Ancora Pioli dopo Milan-Manchester United: "Andava messo qualcosa in più e non ci siamo riusciti. I cambi ci potevano dare una mano. Se avessimo avuto Ante Rebić , Rafael Leão e Mario Mandžukić ... Ma le due prestazioni sono state ottime , ci è mancato poco. Quel poco, dobbiamo trovarlo nelle nostre qualità. Siamo giovani ma non dobbiamo cercare alibi".

"Ansia per la Champions? Ansia no, difficoltà sì - ha commentato Pioli al termine della gara -. Le prime sette squadre sono molto forti, non sarà un obiettivo facile da raggiungere, ma abbiamo le qualità per poterlo fare". Intanto il Milan sul calciomercato affonda il colpo per un terzino.