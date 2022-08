Milan, maledizione Udinese: mai battuta nell’anno dello Scudetto

Domani il Milan inaugura la Serie A 2022-2023 ospitando l'Udinese a 'San Siro'. I friulani sono un osso solitamente duro per il Diavolo ...

Daniele Triolo

Ci sono dei conti da regolare in occasione di Milan-Udinese, prima partita della Serie A 2022-2023, in programma domani pomeriggio, ore 18:30, a 'San Siro', come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola. Il Diavolo si presenterà, infatti, sul prato verde dello stadio di casa con lo Scudetto meritatamente cucito sul petto, ma anche al cospetto di un avversario che, storicamente, ha dato sempre più di qualche grattacapo ai rossoneri.

Milan, quanta fatica l'anno scorso contro l'Udinese!

Udinese e Juventus sono le squadre che, nella stagione del 19° titolo nazionale per il Milan, non hanno perso contro i rossoneri né all'andata né al ritorno (doppio 1-1 contro la squadra friulana). Quattro punti lasciati per strada dal Milan, in particolare, quelli contro l'Udinese che, se conquistati, avrebbero potuto far vincere al Diavolo il tricolore con una o due giornate di anticipo rispetto a quanto successo, poi, in fotofinish all'ultima giornata nella volata al vertice contro l'Inter.

Nel match di andata, giocato alla 'Dacia Arena', reti di Beto e Zlatan Ibrahimović: quest'ultima, in rovesciata, in pieno recupero, ad evitare una sconfitta che il Milan avrebbe meritato sul piano del gioco. Al ritorno, invece, a 'San Siro', al gol di Rafael Leão, come si ricorderà, aveva replicato Destiny Udogie, con un gol contestato (segnato, con tutta probabilità, di braccio) ma convalidato sia dall'arbitro in campo sia dagli addetti al V.A.R..

Anche nella stagione 2010-2011, quella del 18° Scudetto del Milan con Massimiliano Allegri in panchina, c'erano stati due pareggi (4-4, pirotecnico, a 'San Siro' e 0-0 a Udine). I rossoneri, per Milan-Udinese, si affideranno in avanti ad Ante Rebić. Recuperati Olivier Giroud e Divock Origi che, però, partiranno dalla panchina. Difesa, pronto un gran colpo per il Milan? Le ultime news di mercato >>>