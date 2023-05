Milan, le posizioni di Maldini e Pioli. Mercato, idee a profusione

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 18 maggio 2023. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, infatti, si sommano le critiche all'indirizzo dei protagonisti della stagione sotto tono del Diavolo. Inoltre, fioccano le indiscrezioni di mercato in vista della sessione estiva di trattativa ormai alle porte. Vediamo insieme, dunque, le notizie più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'