Milan, non c’è ancora completa intesa per il rinnovo di Maldini

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è in scadenza di contratto. Avviata la trattativa per il rinnovo, non c'è ancora semaforo verde

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato della situazione di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, il cui contratto in scadenza tra tredici giorni, il prossimo 30 giugno, non è stato ancora rinnovato.

Milan, Maldini in trattativa per il rinnovo. Ma l'accordo ...

Al quarto piano di 'Casa Milan', ha commentato il quotidiano generalista, l'ansia per la situazione sale. In seguito alla cena, avvenuta proprio a casa di Maldini, con Gerry Cardinale, nuovo azionista di maggioranza del club rossonero e Giorgio Furlani del fondo Elliott, l'ex capitano ha avviato la trattativa per il rinnovo del suo contratto.

Senza, però, ha evidenziato il 'CorSera', arrivare ad una completa intesa. L'accordo totale, infatti, dovrà essere raggiunto con l'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis. Il quale, fino al 'closing' definitivo del passaggio di proprietà da Elliott a RedBird, previsto per il mese di settembre, avrà potere di firma. Milan, un nuovo bomber con uno scambio? Le ultime news di mercato >>>