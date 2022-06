Milan, Maldini e Massara in vacanza a Ibiza senza firma sul rinnovo

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, hanno l'accordo con Gerry Cardinale. Ma non hanno ancora siglato il nuovo contratto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, poiché partiti venerdì, insieme alle proprie mogli, dall'aeroporto di Orio al Serio (BG) in direzione Ibiza per qualche giorno di vacanza. Ma, come noto, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Nell'isola iberica Maldini e Massara vivranno qualche giorno di ferie, anche se, inevitabilmente, gli incontri di mercato ci saranno. Non fosse altro perché Ibiza è punto di ritrovo del calcio di mezza Europa durante l'estate. Venerdì sera, per esempio, presso il locale 'Piccola Cucina'. Nel ristorante di proprietà dell'agente Gabriele Giuffrida (procuratore di Stefano Pioli, Junior Messias, Antonio Mirante) i due hanno cenato in compagnia, tra gli altri, di Adriano Galliani e Stephan El Shaarawy.

Maldini e Massara, ha ricordato poi il quotidiano torinese, avevano incontrato mercoledì mattina, a 'Casa Milan', il nuovo proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale. Con il numero uno del fondo RedBird si è parlato di progettualità e strategie future. Ma non si è affondato il colpo sul discorso del rinnovo di contratto. Probabilmente entrambe le parti lo danno per scontato, questa è la linea che è trapelata dopo il faccia a faccia avuto in sede.

Forse, però, secondo 'Tuttosport', Maldini si sarebbe aspettato che Cardinale passasse subito dalla parola ai fatti. Non risultano, ad ogni modo, esserci problemi. Tant'è che Maldini e Massara sono partiti sereni per Ibiza. Da domani, però, in tanti all'interno del club rossonero si aspettano che la situazione si 'smuova', anche se il managing partner di RedBird è ripartito per New York (U.S.A.).