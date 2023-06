Milan, Maldini e Massara a pranzo con Pioli: info e retroscena

Adesso, però, il Milan volta pagina. Maldini e Massara sono il passato del Milan; Pioli, invece, ne è presente e futuro, visto che - con il nuovo ruolo di 'coach' -, è sempre più coinvolto anche nelle decisioni di mercato con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada . Il telefono di Pioli, in attesa del raduno a Milanello , previsto per il prossimo 10 luglio , sarà dunque sempre bollente.

All'interno della nuova area sport, però, dovranno essere fatti anche altri ragionamenti. Tipo, come non far accadere nuovamente tutti gli infortuni muscolari degli ultimi anni. L'obiettivo da raggiungere è che la squadra sia competitiva per vincere in Italia e che punti almeno a superare il girone di Champions League 2023-2024. Milan, contatti con un big del centrocampo >>>