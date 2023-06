Ribaltone Milan: via Maldini e Massara! Ma si va avanti con Pioli

I due dirigenti, sotto contratto fino al 30 giugno 2024, ritengono di aver fatto un buon lavoro. Sia come risultati sportivi, sia sotto l'aspetto degli investimenti sul mercato e sui rinnovi. Sanno bene anche loro che il mercato estivo 2022 non ha prodotto gli effetti sperati e si sono presi la responsabilità di queste scelte. Per 'Tuttosport', però, va riconosciuto a Maldini e Massara il merito di aver accresciuto il valore patrimoniale della rosa rossonera.