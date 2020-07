Milan, Maldini: “La frase su Rangnick? La ripeterei, ecco perché”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Parole che sanno di addio. Il futuro del Milan sembra ormai nelle mani di Ralf Rangnick, ma Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, continua a non digerire tale scelta. Nei mesi scorsi aveva detto chiaramente che il profilo del tedesco non era adatto al Milan, ieri, nel pre-partita di Napoli-Milan, ha voluto ribadire tale concetto: “Quella frase su Rangnick la ripeterei. Non era una frase contro la persona, ma contro una modalità“. Queste le parole riportare da ‘Tuttosport’.

