Milan, Maldini è sempre più il punto di riferimento per club e squadra

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è l'uomo 'forte' in casa rossonera. Ecco cosa ha fatto da quando è dirigente del club meneghino

Paolo Maldini , direttore tecnico del Milan , è il protagonista dell'approfondimento odierno su 'Tuttosport'. Da tre anni, infatti, Maldini fa parte dell'organigramma societario del Milan, chiamato, all'epoca, da Leonardo per dargli una mano in dirigenza. Ci fu chi molto contento di riaccogliere una bandiera come lui, ma anche chi era scettico sulle sue capacità dietro una scrivania.

Dopo tre anni di lavoro, anche gli scettici si sono ricreduti: la stagione 2020-2021 , per il quotidiano torinese, è stata il capolavoro di Maldini, che ha completato un'opera iniziata nel 2019. Ovvero quando, lasciato solo da Leonardo, nel frattempo tornato al PSG , ha preso in mano la direzione tecnica dell'area sportiva, lasciando la sua impronta sulle operazioni di mercato .

L'ex capitano si è sentito maggiormente responsabilizzato, ha preso in mano la situazione. Ha aumentato l'interazione con tutte le persone che lavorano nel club rossonero. Non soltanto con il gruppo squadra, ma con tutti i dipendenti di 'Casa Milan'. Ha continuato ad interessarsi, oltre che alle vicende della Prima Squadra, anche al settore giovanile ed alla Prima Squadra Femminile .

La personalità non gli è mai mancata, ma le vittorie in Serie A hanno contribuito ad accrescere in lui la sicurezza di essere sulla strada giusta. Dall'acquisto di Theo Hernández, fortemente voluto da lui, al ritorno di Zlatan Ibrahimovic, passando per la fiducia data al mix di giovani e giocatori esperti, per la conferma di Stefano Pioli, Maldini non ne ha sbagliata una.