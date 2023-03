Maldini: “Ho risentito i brividi che mi dava il Milan quando ero in campo”

A 11 anni di distanza dall'ultima volta che il Milan entrava a far parte delle migliori 8 squadre d'Europa molte cose sono successe, dai ben 3 cambi di proprietà, alle esclusione dalle coppe fino ad arrivare al fantastico scudetto della scorsa stagione. Eppure, per tornare ad una squadra così compatta bisognerebbe, forse, tornare a quel Milan in cui campo vi era colui che ora è definito come uno degli artefici della rinascita. Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Milan Tv, raccontando le emozioni che ha provato dopo lo sbarco ai quarti di finale di Champions League: "Ora che siamo a questo punto, in Europa ce la giochiamo. Ho risentito i brividi che mi dava il Milan quando ero in campo".