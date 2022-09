Milan, con Maldini già 33 acquisti: quanti affari di mercato riusciti

Da quando Paolo Maldini è tornato nel Milan in qualità di dirigente sono arrivati tanti calciatori forti. Molte scommesse vinte, pochi flop

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan. Questo perché dal 2019 ad oggi, ovvero da quando è diventato responsabile di quel ruolo all'interno del management rossonero, ha concluso ben 33 operazioni in entrata nel calciomercato. Prima nel 'triumvirato' con Zvonimir Boban e Frederic Massara, poi soltanto con quest'ultimo.

Molte di queste hanno permesso di costruire l'ossatura della squadra che ha vinto il 19° Scudetto a maggio. Tante scommesse, qualcuna persa, come quelle per Léo Duarte e Mario Mandžukić, ma moltissime vinte. Il tutto, sempre seguendo una linea, ovvero quella di non fare niente che non sia nelle possibilità economiche del Milan.

Milan, gli acquisti più importanti di Maldini

Il club di Via Aldo Rossi spende in base ai ricavi: una filosofia all'insegna della sostenibilità condotta, per quattro anni, dal fondo Elliott e ora ereditata anche dal nuovo azionista di maggioranza, RedBird. In quattro stagioni, al netto degli introiti delle cessioni, il Milan con Maldini ha investito oltre 238 milioni di euro in rinforzi.

Un investimento che ha fruttato prima il ritorno in Champions League poi lo Scudetto negli ultimi due anni. Il Milan di Yonghong Li, come si ricorderà, spese 230 milioni di euro in una sola sessione di calciomercato. Il tutto per finire al sesto posto in classifica in Serie A e, economicamente, a pezzi. Quasi sull'orlo del fallimento.

La strategia di mercato del Milan di Maldini si sviluppa, ha ricordato la 'rosea', intorno ad uno schema più o meno fisso. Ovvero, 5-6 acquisti nella sessione estiva e pochi correttivi (non più di 3) a gennaio. Il primo Milan preso in corsa da Stefano Pioli e costruito sui giovani (Theo Hernández e Rafael Leão) fu 'ricalibrato' in inverno, con Simon Kjær e Zlatan Ibrahimović.

Quindi, il Diavolo ha preso forma tra prospettive ed urgenze da risolvere (leggasi i giocatori che hanno lasciato a zero la squadra): da Fikayo Tomori a Olivier Giroud, passando per Pierre Kalulu e Sandro Tonali. E quando i big Gianluigi Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu e Franck Kessié hanno alzato le pretese sui rinnovi per restare al Milan, Maldini e Massara non hanno ceduto.

Hanno preso atto dell'addio e si sono messi all'opera per sostituirli. Un esempio? Via Donnarumma, dentro Mike Maignan, che si è rivelato un fuoriclasse tra i pali, tra i maggiori artefici dello Scudetto 2022. Che Pioli è riuscito a vincere anche non sostituendo il turco, oggi all'Inter. La scommessa odierna di Maldini si chiama Charles De Ketelaere: vincerà anche questa Maldini, aneddoti e retroscena su presente e futuro del Milan >>>