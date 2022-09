Milan, in un anno Maignan già ha quadruplicato il suo valore

Il Milan prelevò Mike Maignan dal Lille nell'estate 2021 per 14,3 milioni di euro per sostituire Gianluigi Donnarumma. Un grandissimo affare

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan, acquistato dal Diavolo nell'estate 2021 per sostituire Gianluigi Donnarumma. Un affare vero e proprio per il Diavolo, visto che lo ha comprato (secondo i numeri nel bilancio rossonero) per 14,3 milioni di euro dal Lille e che oggi, più o meno, vale tra i 55 e i 60 milioni di euro. Ovvero quattro volte il suo prezzo d'acquisto.

Oggi, secondo il quotidiano torinese, Maignan è tra i primi cinque estremi difensori del pianeta e ciò impedirà a Hugo Lloris, capitano e portiere della Nazionale francese campione del mondo in carica, di avvicinarsi con serenità ai Mondiali di novembre in Qatar. Maignan, infatti, incombe per sottrargli il posto da titolare in squadra.

Milan, Maignan è un portiere sensazionale. Oggi vale tanti soldi

Da quando è al Milan 'Magic Mike' ha portato la sua leadership innata. È già diventato un punto di riferimento nello spogliatoio rossonero. Ma soprattutto, ciò che più conta, Maignan è un portiere strepitoso: nella stagione 2021-2022, la sua prima in Italia, coincisa con il 19° Scudetto del Diavolo, è stato nominato miglior portiere del campionato dalla Lega Serie A.

E in questa stagione, dove il Milan vuole difendere lo Scudetto cucito sul petto, Maignan ha ricominciato alla grande. Basti pensare ai due interventi salva-risultato nel derby, sul 3-2, per dire di no alle conclusioni a rete di Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoğlu.

Ma anche il rigore parato a Domenico Berardi in Sassuolo-Milan, le parate contro Atalanta e Udinese, quella su Manolo Gabbiadini in Sampdoria-Milan di sabato sera. Insomma, il Milan si tiene stretto Maignan, un estremo difensore di valore mondiale e non pensa assolutamente di venderlo nel prossimo futuro.