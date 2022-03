Milan, Maignan vale 20 punti! La sua firma su un terzo del bottino

Grazie alle parate di Mike Maignan il Milan ha conquistato ben 20 punti sui 66 del proprio totale. Che stagione per il portiere transalpino!

Daniele Triolo

Che impatto di Mike Maignan nella stagione del Milan! Ne ha parlato il quotidiano 'Tuttosport' questa mattina in edicola. Il portiere francese, classe 1995, sta incidendo tantissimo sul primato della squadra di Stefano Pioli in Serie A. Secondo il quotidiano torinese, infatti, 20 dei 66 punti del Milan in classifica sono arrivati in virtù delle grandi parate dell'ex estremo difensore del Lille.

Il parametro utilizzato è quello delle parate o delle giocate decisive che hanno permesso al Milan di non perdere punti, salvaguardandone, magari, un paio in quelle partite che sarebbero potute finire in parità e che, al contrario, il Diavolo ha portato a casa. Parate decisive a Genova contro Manolo Gabbiadini (Sampdoria), a Bergamo contro Davide Zappacosta e Duván Zapata (Atalanta), ottimo anche su Hernani in Genoa-Milan e Andrea Pinamonti in Empoli-Milan.

Nel 2022, poi, Maignan ha continuato ad incantare il Milan. Tripla parata su Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo a 'San Siro' contro la Roma, ottimo nel derby contro l'Inter su Denzel Dumfries e Hakan Çalhanoğlu. Poi, più di recente, meno interventi nel numero, ma altrettanto decisivi, contro Empoli e Cagliari. Nella fattispecie, è il francese che devia sulla traversa il colpo di testa al 90' di Leonardo Pavoletti.

Nei 20 punti che Maignan ha portato in dote al Milan, ce ne sono anche 3 dove non ha usato le mani, bensì i piedi. È successo in occasione di Milan-Sampdoria, quando ha fornito a Rafael Leão l'assist per il gol-vittoria.

