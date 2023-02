Milan, Maignan vede la luce in fondo al tunnel: ci sarà con il Tottenham

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla del possibile ritorno di Mike Maignan . Il portiere del Milan è fermo da settembre, precisamente da 148 giorni dalla sua ultima apparizione in campo (Francia-Austria del 22 settembre scorso), ma finalmente rivede la luce in fondo al tunnel. L'ex Lille si era fermato per una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro, a cui è seguita la ricaduta del mese dopo, quando Mike si preparava a riprendersi il Milan: lesione del soleo e nuova frenata. Il terzo rinvio è arrivato durante il ritiro di Dubai a dicembre: a causarlo non è stato un nuovo infortunio ma un ritardo nella risposta muscolare rispetto ai carichi di lavoro.

Questo calvario, però, pare che stia volgendo al termine, tanto da aver cerchiato in rosso la data della sfida contro il Tottenham dell'8 marzo. L'ideale sarebbe anche fare un po' di rodaggio, magari contro Atalanta o Fiorentina. I tempi previsti per il suo rientro, in ogni caso, sono in linea con quanto detto da Maldini prima del match di Torino: "È programmato un rientro in squadra nei prossimi dieci giorni". Intanto il Milan, con Tatarusanu in porta, ha tenuto inviolata la propria porta nelle ultime due partite. Con tanto di applausi per il portiere romeno al termine di Milan-Tottenham, il quale ha mostrato molta più sicurezza rispetto alle precedenti partite. Milan, Giroud non basta: il suo sostituto arriva dall'Atalanta?