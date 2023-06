Maignan, Theo e Giroud: Milan, l’asse francese è una garanzia

Nel 2018, quando Elliott ha rilevato il club da Yonghong Li, il Diavolo non aveva praticamente giocatori transalpini o di lingua francese in organico. Poi è tornato Bakayoko, ma sono arrivati Theo Hernández (2019), Kalulu (2020), Maignan e Giroud (2021) e Adli (2022). Il Diavolo alla francese, secondo 'La Gazzetta dello Sport', funziona in due sensi: chi arriva migliora il Milan e il Milan migliora chi arriva.

Arrivando al Milan, hanno reso al massimo. E la squadra ne ha giovato — È stato così per Theo, che arrivava dal Real Madrid con la fama di bad boy. In rossonero ha trovato la Nazionale, ha triplicato (almeno) il proprio valore fino a 60 milioni di euro, è diventato titolare della Francia finalista ai Mondiali. Giroud in due anni di Milan ha toccato quote, realizzative e di rendimento, che aveva dagli anni all'Arsenal. Ha 'scolpito' lo Scudetto di Pioli con gol pesanti e, in Qatar, è diventato il miglior marcatore di sempre nella storia della Francia.

Maignan è diventato uno dei migliori portieri al mondo in assoluto, nonostante abbia perso due mezze annate per infortuni di vario tipo. Se il PSG è un club stellare, quindi, il Milan è l'ideale per spiccare il volo. Chissà se Maignan, Theo e Giroud lo hanno spiegato in questi giorni a Thuram nel ritiro francese di Clairefontaine. L'asse transalpino è la spina dorsale della squadra da cui ripartire nella stagione 2023-2024 ed al quale potrebbe aggiungersi anche un altro interprete. Addio Berlusconi, 10 sue frasi celebri >>>