Milan, lo stop di Maignan apre la strada a Tatarusanu e Mirante

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante, secondo e terzo portiere del Milan, avranno la chance, ora, di poter scendere in campo in difesa dei pali della porta rossonera visto l'infortunio al polpaccio che terrà fuori gioco il titolare Mike Maignan per circa un mese.