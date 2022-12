Milan, esami in queste ore per Maignan. Poi si rifletterà su Sportiello

C'è grande attesa in casa Milan per capire le condizioni di Mike Maignan e su quanto dovrà stare ancora fuori. Nuovo portiere in arrivo?

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan che non sarà in campo il prossimo 4 gennaio 2023, quando il Diavolo ricomincerà la sua corsa Scudetto con il Napoli allo stadio 'Arechi' contro la Salernitana. E la presenza di Maignan tra i pali della porta del Milan resta in dubbio anche per le partite successive.

Milan, Maignan non ci sarà a Salerno — Per capire quanto saranno lunghi i tempi i recupero bisognerà aspettare i risultati degli esami ai quali il portiere francese, classe 1995, si sottoporrà nelle prossime ore. Oggi o al massimo domani. Così come era accaduto a Dubai, anche a Milanello 'Magic Mike' è rimasto a lavorare in palestra: questo, infatti, impone ora il protocollo medico per l'ex Lille e PSG.

Non è tempo, infatti, di tornare ad allenarsi in campo: il polpaccio sinistro, reduce da un duplice infortunio (gemello mediale a settembre, soleo ad ottobre), inatti, non lo consente. Non si tratta, adesso, di una ricaduta, bensì di un ritardo nel recupero. Di fatto, il recupero di Maignan procede più lentamente rispetto a quanto ci si aspettava.

Attesa per gli esami. Se negativi, assalto a Sportiello — Il Milan usa cautela e prudenza, visto il precedente. Il quadro su Maignan diventerà più chiaro dopo l'esito degli esami. Soltanto una volta conosciuto il verdetto Paolo Maldini e Frederic Massara valuteranno se intervenire sul mercato, provando ad anticipare l’ingaggio di Marco Sportiello dall’Atalanta con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo contratto. Mercato Milan, l'indiscrezione: "Ecco l'obiettivo per l'attacco" >>>