Spalletti non dimentica Maignan: “Solo due dei nostri giocherebbero…”

L'affermazione di Mike Maignan, che ha suscitato non poca polemica, aveva fatto scalpore: Spalletti non dimentica

L'affermazione di Mike Maignan, aveva fatto scalpore, in particolare in Francia dopo la sconfitta per 1-3 dei transalpini contro l'Italia lo scorso 6 settembre. La sostanza del messaggio: solo due giocatori della squadra azzurra, secondo Maignan, avrebbero potuto essere titolari nella formazione transalpina. Un commento molto duro, rivolto ai suoi compagni di squadra, accusati di un atteggiamento troppo molle, quanto agli avversari, che il portiere giudicava poco competitivi.