Maignan, l’incubo sta per finire: ecco la data del possibile rientro / News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha ripercorso gli ultimi, sfortunati, mesi di Mike Maignan . Il portiere del Milan sta contando con ansia i giorni che mancano al rientro in campo dopo il doppio infortunio al polpaccio che gli ha fatto saltare anche i Mondiali in Qatar. Il francese verrà valutato ancora tra qualche giorno, nel frattempo si sta allenando quotidianamente per tornare pronto alla ripresa degli allenamenti a Milanello. Nel mese di dicembre ne sapremo di più, ma l’obiettivo è quello di giocare alla ripresa della Serie A contro la Salernitana il 4 gennaio alle 12:30. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente sfortunati per Maignan che, complici i problemi fisici, ha saltato ben 12 partite tra campionato e Champions League.

Incubo alle spalle

Ma Maignan non è uno che si lascia abbattere facilmente e si è rimesso al lavoro per tornare prima possibile. La sua mancanza si è fatta sentire perché l'ex Lille è uno dei punti di forza della squadra di Stefano Pioli. Non averlo per dodici partite ha inciso su alcune gare, specialmente per la capacità di infondere sicurezza al reparto arretrato e in generale a tutta la squadra. Ma non solo sicurezza difensiva e parate: il numero 16 è fondamentale anche per l'inizio della manovra rossonera. Dai suoi piedi, infatti, spesso partono dei lanci precisi per gli attaccanti. L'incubo è ormai è alle spalle: Maignan è pronto per tornare alla sua maniera. Il baby bomber del Benfica come post-Ibra: l'idea di mercato del Milan