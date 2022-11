Maignan, ci siamo quasi: è sempre più vicino al rientro in campo

Mike Maignan, portiere del Milan, salterà i Mondiali con la Francia. Ma approfitterà i questo periodo per rimettersi in piena forma. Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan, che, come noto, è fermo dallo scorso mese di settembre: due infortuni al polpaccio, infatti, lo hanno messo fuori causa per gli impegni dei rossoneri di Stefano Pioli, oltre che impedirgli la partecipazione ai Mondiali in Qatar con la Francia.

Maignan, ha scritto la 'rosea', ha imparato l'arte della pazienza, in tal senso. Nella passata stagione, infatti, l'ex PSG e Lille sorprese tutti, tornando a disposizione prima del previsto dopo l'operazione al polso. Mettendoci grande determinazione e spingendo al punto tale da superare i programmi di recupero stabiliti dallo staff medico rossonero.

Maignan è affamato di Milan: 'Magic Mike' sta per tornare — Stavolta non è stato possibile - il polpaccio è un muscolo delicato - ma, nell'attesa, si è dato da fare per essere pronto per il suo rientro in campo in grande stile. 'Magic Mike' ha lanciato diversi indizi attraverso i social e il suo ritorno ora sembra essere davvero ogni giorno più vicino.

Maignan ha deciso di tagliarsi le ferie per il Milan: sarà a Milanello prima degli altri che non parteciperanno ai Mondiali, rispetto al ritrovo previsto per il prossimo 2 dicembre, per iniziare ad allenarsi prima, al fine di rimettersi in piena forma atletica per il Diavolo.

Una data precisa per il suo rientro in campo non c'è ancora, ma Maignan, certamente, partirà con il Milan per il training camp previsto a Dubai per una decina di giorni tra l'11 e il 20 dicembre prossimo. Ancora presto per parlare della sua presenza in campo contro Arsenal e Liverpool in amichevole, però.

L'opzione più probabile, secondo la 'rosea', è quello di rivederlo titolare della porta del Milan in occasione della trasferta ad Eindhoven contro il PSV del prossimo 30 dicembre: pronto, insomma, per tornare poi ufficialmente in campionato alla ripresa delle ostilità nel 2023.