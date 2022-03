Milan, Maignan ‘regista occulto’: aiuta anche fuori dai pali

Mike Maignan, portiere del Milan, non è soltanto un estremo difensore. Guida anche i compagni in attacco dalle retrovie. Come sabato sera ...

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan, che sabato sera, in occasione della sfida di 'San Siro' contro l'Empoli, è stato inoperoso per gran parte del tempo. Poi, però, in apertura di ripresa, l'ex PSG e Lille ha dovuto effettuare una super parata per tenere l'1-0 dei rossoneri contro i toscani.

Maignan, infatti, ha tolto dall'angolino una spizzata di testa di Sebastiano Luperto con un riflesso da felino. Il quotidiano romano, però, ha anche evidenziato come in Milan-Empoli Maignan sia stato protagonista anche di un insolito suggerimento ai propri compagni di squadra.

È accaduto proprio nell'azione che ha portato in vantaggio il Diavolo di Stefano Pioli. Maignan, infatti, ha volontariamente lasciato la sua porta incustodita, salendo fino a metà campo per dare istruzioni ai compagni su come disporre la 'controbarriera' sul calcio di punizione che avrebbe tirato Olivier Giroud da lì a poco.

Sulla corta respinta della barriera sul tiro del francese, poi, è arrivato il gol di Pierre Kalulu. È apparso, però, curioso a molti tifosi presenti a 'San Siro' il suggerimento di Maignan, il quale, di fatto, ha 'orchestrato' da metà campo l'organizzazione del calcio piazzato in favore della propria squadra.

Per il 'CorSport', questa è l'ennesima prova di quanto Maignan stia diventando un fattore importante per il Milan. Non soltanto tra i pali, ma anche nel guidare la squadra. Il suo coinvolgimento nel progetto rossonero è totale, ormai è un leader. I rossoneri non potevano trovare un sostituto migliore per il loro ex estremo difensore.

Oltretutto, nelle ultime due partite Maignan ha anche mantenuto la porta inviolata, contribuendo alle vittorie contro Napoli ed Empoli. Il quotidiano romano ha ricordato come, sin dai primi giorni della sua esperienza rossonera, Maignan abbia avuto un feeling particolare con la tifoseria del Diavolo.

Il 'peso' di dover sostituire chi c'era prima non l'ha mai avvertito come eccessivo. Spesso, con le sue parate, in questa stagione, Maignan ha salvato il Milan. Ha commesso l'unico errore nella trasferta di Salerno, uscendo male nell'azione che ha portato al primo gol dei granata, ma il conto è nettamente in suo favore.

Grazie alla forte personalità, Maignan è diventato subito beniamino del pubblico: acquistato dal Lille per 15 milioni di euro, bonus inclusi, ora ne vale già il doppio. Chissà quanto potrebbe valere in caso di vittoria del tricolore. Milan, duello di mercato con l'Inter per il baby talento: le ultime news >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI