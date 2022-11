Milan, riecco Maignan. Leao e Giroud stelle Mondiali. Sul mercato …

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi e non in edicola nella mattina di oggi, domenica 20 novembre 2022. Nel pomeriggio, infatti, con la sfida Qatar-Ecuador delle ore 17:00, inizieranno i Mondiali 2022: sarà una vetrina interessante per scoprire anche nuovi talenti che animeranno le prossime sessioni di calciomercato. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.