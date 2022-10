Milan, Maignan ‘punta’ il Monza. A Zagabria ci sarà sicuramente

1 di 1

MILAN-MONZA CON MAIGNAN?

Mike Maignan (portiere AC Milan) vorrebbe rientrare sabato contro il Monza | AC Milan News (Getty Images)

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della situazione di Mike Maignan, portiere del Milan, che è fermo da circa un mese per la lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro. Un infortunio che ha costretto il club rossonero anche a modificare la lista UEFA per la Champions League, sostituendo momentaneamente Maignan con Ciprian Tătărușanu, inizialmente escluso dall'elenco.

Milan, Maignan vicino al rientro in campo

L'obiettivo dei rossoneri, secondo il quotidiano romano, è quello di avere Maignan a disposizione per Dinamo Zagabria-Milan, partita della 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023: un incontro da vincere ad ogni costo se i rossoneri vorranno avere ancora chance di qualificarsi per gli ottavi di finale della competizione. Questo, però, non si traduce automaticamente nell'indisponibilità di Maignan per Milan-Monza.

Il portiere francese, classe 1995, infatti, sta navigando a vista per poterci già essere nell'anticipo di campionato in programma sabato 22 ottobre alle ore 18:00 a 'San Siro'. Tanto che, addirittura, l'ex Lille e PSG si sentiva già pronto per giocare in Verona-Milan di domenica scorsa. D'accordo con lo staff medico del Diavolo, però, ha preferito non rischiare pericolose ricadute nonostante sia clinicamente guarito.

Forzare i tempi sarebbe rischioso. Il Milan, con Tătărușanu in porta, ha preso di media un gol ogni 64' di gioco (il rumeno ex Fiorentina ha giocato, fin qui, cinque partite). Nell'inizio di stagione giocato da Maignan, invece, uno ogni 81'. Oltre al portiere, ieri a Milanello si sono visti anche Charles De Ketelaere e Simon Kjær nonostante il giorno libero concesso da mister Stefano Pioli alla squadra.