Milan, Maignan in Nazionale: adesso può diventare capitano dei ‘Bleus’

Come riferito da Tuttosport, Mike Maignan, portiere del Milan, ha accettato la convocazione di Didier Deschamps per i prossimi impegni della nazionale francese in Nations League. Il portiere rossonero, che ha vissuto un periodo di "difficoltà", sta ritrovando uno standard di rendimento elevato, diventando un elemento chiave non solo per il club rossonero, ma anche per la nazionale.