Milan, visto che Maignan? Mike decisivo anche con la nazionale francese

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta l'analisi del match disputato ieri sera tra Irlanda e Francia, gara terminata 0-1 in favore della nazionale di Deschamps grazie ad un gol di Pavard . Nonostante la vittoria, seppur arrivata non in maniera netta, a prendersi la scena ci ha pensato il portiere del Milan Mike Maignan . In campo insieme agli altri due rossoneri Theo Hernandez e Giroud , oltre allo juventino Rabiot , l'estremo difensore è risultato ancora una volta decisivo.

In settimana si era messo in evidenza per il calcio di rigore parato a Memphis Depay, mentre ieri sera è risultato decisivo con una strepitosa parata compiuta nei minuti finali di gara. Grazie al suo prodigioso intervento, la Francia ha potuto conquistare così i tre punti. Un volo strepitoso, alla sua destra, su un colpo di testa di Collins indirizzato in rete. Una super parata che è stata commentata così dal c.t. Deschamps al termine del match: "Non era facile per lui venire dopo Lloris, ma ci trasmette forza". La stessa che trasmette al Milan di Pioli.