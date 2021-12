Milan, Maignan miglior portiere di Francia per tutti. Donnarumma quarto

Mike Maignan, portiere del Milan, miglior estremo difensore francese secondo 'L'Équipe'. L'ex rossonero scavalcato da Keylor Navas e non solo

Daniele Triolo

Mike Maignan, portiere del Milan, trova spazio su 'Tuttosport' e 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Questo perché 'Magic Mike', così come viene soprannominato dai sostenitori del Diavolo, è stato giudicato miglior portiere di Francia dal popolare quotidiano sportivo transalpino 'L'Équipe' per l'anno solare 2021.

E addirittura in due speciali classifiche! Maignan, infatti, trasferitosi dal Lille al Milan per 13 milioni di euro più bonus in estate, campione di Francia in carica con la formazione l'anno passato allenata da Christophe Galtier, è stato il più bravo sia secondo i lettori de 'L'Équipe' sia secondo i giornalisti dello stesso organo di stampa.

In questa seconda graduatoria della redazione del giornale, dietro Maignan (Lille/Milan) figura Keylor Navas (PSG). Terza posizione, dunque, per Anthony Lopes (Olympique Lione). Soltanto la quarta piazza, invece, per Gianluigi Donnarumma, che, al contrario, ha lasciato il Milan la scorsa estate per accasarsi al PSG. Con la maglia dei parigini, però, gioca poco e non sempre finora ha convinto quando è stato schierato in campo.