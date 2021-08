Milan, Maignan imbattuto più volte: è già una certezza rossonera

Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, imbattuto fin quando è rimasto in campo contro Nizza, Valencia e Real Madrid. Conferma le sue qualità

Daniele Triolo

Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, è il protagonista di un approfondimento pubblicato sulle pagine del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il francese, classe 1995, è infatti giunto al Milan in estate, per 15 milioni di euro, per far dimenticare Gianluigi Donnarumma, trasferitosi al PSG a parametro zero. E Maignan, finora, non ha certo deluso attese ed aspettative rossonere.

Negli ultimi anni Maignan si era messo in bella mostra in Ligue 1: nel 2019 incassò 33 gol, risultando il portiere meno battuto del campionato. Nell'ultima stagione, culminata con la vittoria del titolo con il suo Lille, ne ha presi addirittura dieci in meno, soltanto 23. Un bel biglietto da visita per presentarsi al Milan. Con cui la tendenza a non subire gol si sta confermando, anche in maniera piuttosto evidente.

Maignan, infatti, finora, è rimasto imbattuto nelle partite in cui ha giocato, finché è rimasto sul terreno di gioco. A Nizza, a Valencia (sempre uscito al 45' per Ciprian Tatarusanu, che ha subito il penalty di Amine Gouiri, unico portiere rossonero a aver incassato gol nel precampionato) e Real Madrid. Contro il quale, tra l'altro, si è anche tolto lo sfizio di neutralizzare un calcio di rigore a Gareth Bale nella prima frazione di gioco.

Maignan, che i tifosi del Milan avevano conosciuto la sera della sconfitta interna in Europa League (0-3) contro il suo Lille, a due settimane dal via ufficiale della Serie A, con un inserimento nel gruppo che procede ogni giorno sempre per il meglio, può ora studiare anche da miglior portiere del campionato. In fin dei conti non c'è più Donnarumma a fargli ombra. Cercherà, poi, un'ulteriore vetrina disputando la Champions League con il Diavolo.