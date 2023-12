Milan, Maignan sta tornando grande: para tutto e lancia da quarterback

Milan, Maignan decisivo contro il Frosinone in porta e non solo — Stavolta, però, il gesto tecnico di Maignan è ancora migliore. Calcia senza rincorsa e la palla parte secca e forte, arrivando da Pulisic con la velocità giusta. Il pallone è volato per 60,7 metri. In sostanza, il numero 16 del Milan ha fatto una giocata da grande quarterback di football americano.

Le caratteristiche di Maignan, in fondo, non differiscono poi tanto da quelle di un quarterback della NFL. Perché ha lettura del gioco, forza e precisione, scelta del momento giusto. Il Milan, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport', lo considera - di fatto - un difensore aggiunto.

Questo perché gioca con entrambi i piedi, dà sempre un'opzione in fase di costruzione del gioco, conosce i tempi per l'imbucata ed è bravissimo con i piedi. Inoltre, Maignan - dati alla mano - percorre ben 6 chilometri a partita, più di quasi tutti gli altri portieri del campionato di Serie A.

Non bisogna dimenticare, però, come Maignan, nel Milan, faccia principalmente quello per cui è pagato: parare, e lo fa bene. Prima del vantaggio rossonero contro il Frosinone, ha messo una pezza, in uscita su Marvin Çuni, sull'attaccante dei canarini presentatosi a tu per tu con lui dopo il brutto errore di Fikayo Tomori in fase di disimpegno.

Il francese è sicuramente tra i migliori portieri al mondo — E la settimana precedente, in Milan-Fiorentina 1-0, aveva salvato - sempre in uscita, ma stavolta di faccia - sulla linea un tap-in praticamente a botta sicura di Rolando Mandragora. Pensare che, contro i viola, non avrebbe neanche dovuto giocare perché aveva quasi 40 di febbre. Al punto che si era preparato Lapo Nava per giocare, visto che anche Antonio Mirante aveva la febbre come il francese.

Leader nello spogliatoio, ascoltatissimo dai compagni (basti guardare, dopo il fischio finale di Milan-Frosinone 3-1, come riprende Theo Hernández per il mancato intervento di testa dopo il gol subito dall'ex rossonero Marco Brescianini su punizione), Maignan sta tornando 'Magic Mike'. Secondo la 'rosea', dopo Thibaut Courtois, Éderson, Jan Oblák, Alisson Becker, Marc-André Ter Stegen e c'è lui, il quarterback venuto dall’Atlantico. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, servono due difensori: il piano di Furlani e Moncada >>>

