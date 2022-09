Milan, Maignan fuori per un po’. Spazio a Tatarusanu tra i pali

Mike Maignan fuori causa per un po' ed il Milan ricorre, nuovamente, come un anno fa, a Ciprian Tatarusanu . Di questo avvicendamento forzato tra i pali della porta rossonera ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il francese ha rimediato una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro e, dunque, dovrebbe stare fuori circa un mese .

Il Milan, quindi, in queste ore provvederà a sostituire Maignan con Tatarusanu nella lista per disputare le partite di UEFA Champions League e, esattamente come successo l'anno scorso, quando l'ex Lille si fermò per la rottura dei legamenti del polso, chiamerà in causa il suo secondo portiere, ex Olympique Lione, Nantes e Fiorentina, per difendere la porta del Diavolo di Stefano Pioli.