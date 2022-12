Milan, Maignan ancora fermo: arriva un nuovo portiere a gennaio? | News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla delle condizioni fisiche di Mike Maignan . Il portiere del Milan , fermo da settembre per un problema al polpaccio, non avrebbe ancora recuperato dal suo infortunio, tanto che l'ex Lille continuerebbe ad allenarsi in palestra senza scendere in campo con il pallone. Una notizia che non entusiasma Pioli e l'ambiente rossonero, in quanto la squadra potrebbe fare a meno di Maignan non solo per le sfide contro Salernitana e Roma , ma anche contro l' Inter nella finale di Supercoppa italiana. Sarebbe un'assenza molto importante in quanto il Milan si giocherà il primo trofeo della stagione e, proprio per questo motivo, non sarebbe da escludere che il club possa acquistare un nuovo portiere a gennaio.

Si è parlato di Sportiello, ma arriverebbe a parametro zero a giugno. Acquistarlo a gennaio significherebbe pagare l'Atalanta per cedere il suo cartellino, cosa che il Milan in realtà non vorrebbe fare per un calciatore di 30 anni. Per questo motivo si starebbero valutando delle alternative. Cragno è uno dei nomi che piace dalle parti di via Aldo Rossi, ma il portiere è in prestito con riscatto obbligato in caso di salvezza da parte del Monza, dunque si dovrebbero rivedere le condizioni che lo lega ai brianzoli. Un altro portiere che farebbe al caso del Milan è Vicario dell'Empoli, ma il presidente Corsi non avrebbe intenzione di privarsi del portiere a stagione in corso. Tornando a Maignan, si scoprirà l'entità dell'infortunio una volta che il calciatore verrà sottoposto ad esami strumentali. Sperando che, diversamente dalle sensazioni percepite a Milanello, l'infortunio non sia così grave di quanto sembri.