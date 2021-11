Milan, Maignan fa sul serio: potrebbe tornare in campo in ogni momento

Mike Maignan, portiere del Milan, si allena a Milanello utilizzando anche il polso operato poco più di un mese fa. Si avvicina il suo rientro

Daniele Triolo

Mike Maignan, portiere del Milan, protagonista di un interessante approfondimento sull'edizione odierna di 'Tuttosport'. Il classe 1995, operato al polso sinistro lo scorso 13 ottobre, sta infatti accorciando sensibilmente i tempi previsti per il suo rientro in campo.

Inizialmente, ciò sarebbe dovuto avvenire in 10 settimane. Ma, di fatto, Maignan dopo circa 6 è già quasi pronto per tornare a difendere i pali della porta del Milan. Ieri l'ex Lille e PSG ha svolto una parte di allenamento con i colleghi per poi proseguire in maniera individuale. Ma è segnalato molto carico e pronto a rimettere i guantoni per una partita ufficiale.

Il polso sinistro è clinicamente guarito, non gli dà più fastidio. Questo ha dato a Maignan semaforo verde per tornare ad allenarsi con il pallone, usando anche le mani, dopo i primi giorni in cui, a Milanello, si è allenato come giocatore di movimento.

Se fosse per Maignan, scenderebbe in campo già domenica pomeriggio per Milan-Sassuolo a 'San Siro' in Serie A. Spetterà, però, al tecnico rossonero Stefano Pioli e, logicamente, allo staff medico del club di Via Aldo Rossi, decidere quando sarà la data più idonea per il suo rientro in campo da titolare.

In questo periodo di forzata inattività Maignan è sempre stato carico e volenteroso di tornare presto in campo per aiutare il Milan nel raggiungimento dei suoi obiettivi stagionali. Spesso, raccontano i 'rumors', si è fatto fatica a frenare tutto il suo entusiasmo.

Pioli, dunque, presto ritroverà Maignan che, per il Milan, non è soltanto una garanzia nel ruolo di portiere, ma anche un regista difensivo non indifferente, vista la sua enorme capacità nell'impostare il gioco dal basso e la spettacolarità nei rilanci. Potrebbe tornare in campo in qualsiasi momento. Se non sarà contro il Sassuolo, occhio alle sfide contro Genoa e Salernitana. Milan, idea in Premier League per un forte esterno offensivo >>>