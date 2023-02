Milan, Maignan è pronto: potrebbe andare in campo già domenica

Mike Maignan, portiere del Milan, ieri si è allenato al 100% in gruppo e ha svolto anche la partitella. Tornerà tra i pali contro l'Atalanta?

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan che ieri, per la prima volta, ha svolto tutta la sessione di allenamento in gruppo. Il francese ha lavorato con i compagni dall'inizio alla fine, disputando anche la partitella. Il Milan, dunque, dopo cinque mesi di assenza riabbraccia uno dei leader della squadra.

Questa è una notizia che Stefano Pioli, tecnico rossonero, aspettava da molte settimane: ora può esultare. L'ex Lille e PSG è clinicamente guarito: il polpaccio sinistro ha risposto bene alla terapia conservativa. Adesso si tratta soltanto di capire quando Maignan potrà tornare a difendere i pali della porta del Milan.

Il Milan riabbraccia Maignan — Per il 'CorSport', ci sono concrete possibilità che Maignan scenda in campo già domenica sera a 'San Siro' per Milan-Atalanta, quando avrà quattro allenamenti concreti in gruppo. Non è escluso, però, che il suo re-inserimento tra i titolari possa avvenire in maniera più graduale. Il suo nuovo esordio, in tal caso, sarebbe rimandato a Fiorentina-Milan del prossimo 4 marzo.

Saranno i prossimi allenamenti a fornire indicazioni ulteriori. Pioli e il suo staff non vogliono rischiare nulla. Il Milan ha atteso Maignan per cinque mesi e non forzerà di certo ora i tempi. L'obiettivo è quello di concedere a Maignan una o due partite di 'rodaggio' per averlo in perfetta forma a Londra il prossimo 8 marzo.

I rossoneri, infatti, possono ancora modificare la lista UEFA, cambiando Ciprian Tătărușanu con Maignan fino a 24 ore prima della sfida Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il calvario di Maignan, che non gioca una partita dal 22 settembre 2022, quando si infortunò durante Francia-Austria di Nations League, sta per giungere al termine.

Un calvario lungo cinque mesi — È passato attraverso un infortunio al gemello mediale del polpaccio sinistro, quindi la lesione del soleo del medesimo muscolo. Ha perso i Mondiali in Qatar con la Francia. A Dubai, in allenamento con il Milan, la sua tabella di marcia ha subito un rallentamento nel processo di recupero: tutto questo, finalmente, sembra acqua passata.

Pioli sorride perché il suo Milan, con Maignan, recupera un leader assoluto. Amatissimo dai compagni e dai tifosi, 'Magic Mike' è uno che in campo e fuori fa la differenza. L'anno passato è stato decisivo nella conquista dello Scudetto con parate strepitose, ma anche risultando importante nell'impostazione del gioco dal basso. Mercato Milan, Maldini pensa ad un grande bomber >>>

