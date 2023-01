Il Milan aspetta Maignan: Pioli lo attende per la Champions League

Mike Maignan, portiere titolare del Milan, manca dallo scorso mese di settembre. Un'assenza importante per i rossoneri. Ma sta per rientrare

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato della situazione di Mike Maignan , portiere francese del Milan , assente dallo scorso mese di settembre 2022 . In Serie A l'estremo difensore del Diavolo ha saltato 12 partite , ma ai rossoneri sembrano molte di più, visto il rendimento al ribasso del suo sostituto, Ciprian Tătărușanu .

Il quale, per giunta, non sembra neanche godere della fiducia della difesa del Milan di Stefano Pioli al punto che l'ingaggio di Devis Vásquez , portiere colombiano classe 1998 , agli inizi di questo calciomercato di gennaio , era sembrato quasi un alibi. Il sudamericano, però, finora non si è mai visto e, pertanto, Tata ha coperto l'assenza di Maignan.

Attorno a 'Magic Mike', però, sono successe molte cose: il suo polpaccio sinistro ha visto andare k.o. prima il gemello mediale, poi il soleo . Per quello il suo recupero, che sembrava cosa da niente, si è protratto fino a questo periodo. Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni , ha parlato di Maignan tre giorni fa, annunciando il suo rientro per la Champions League .

Tornerà in Champions, ma in quale delle due partite?

La speranza del Milan è che si tratti della sfida di andata degli ottavi di finale contro il Tottenham, in programma a 'San Siro' il prossimo 14 febbraio, e non sul ritorno di Londra, che si giocherà l'8 marzo. L'auspicio, poi, è che torni e che non si faccia più male: il Diavolo ha bisogno come il pane delle sue parate e della sua leadership in campo e fuori.