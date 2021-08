Milan, Maignan come Donnarumma: para un rigore ai ‘Galacticos’

Mike Maignan, portiere del Milan, ha neutralizzato un rigore in amichevole contro il Real Madrid: fece lo stesso l'azzurro nel lontano 2015

Daniele Triolo

I quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina dedicano ampio spazio a Mike Maignan. Il portiere del Milan, infatti, è risultato decisivo ieri pomeriggio a Klagenfurt (Austria) in occasione dell'amichevole pareggiata 0-0 dai rossoneri di Stefano Pioli contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Maignan, infatti, ha regalato 'emozioni', in negativo, con un'uscita da brividi che, per poco, non è costata una rete al passivo. Poi, però, ha preso sicurezza con il passare dei minuti. Maignan è cresciuto sul terreno di gioco, ha respinto con bravura le (poche) chance da gol avute dalle 'Merengues'.

E, soprattutto, ha neutralizzato, nel finale della prima frazione di gioco, un calcio di rigore a Gareth Bale. Certo, il gallese ha tirato male, piuttosto debole e centrale. Ma il portiere francese, giunto al Milan dal Lille per non far rimpiangere Gianluigi Donnarumma, trasferitosi a costo zero al PSG, ci ha messo del suo parando con grande abilità.

E proprio a Donnarumma, questa mattina, Maignan è stato paragonato. Niente di più scontato, visto che l'Italia di Roberto Mancini ha vinto gli ultimi Campionati Europei di calcio grazie alle prodezze dell'ex estremo difensore del Milan in semifinale contro la Spagna ed in finale contro l'Inghilterra.

Ma anche perché, da ieri pomeriggio, Maignan e Donnarumma sono legati da un aneddoto relativo proprio a Real Madrid-Milan. Il 30 luglio 2015, a Shanghai (Cina), in occasione di una partita dell'International Champions Cup, l'allora sedicenne Donnarumma (il quale, poi, sarebbe stato lanciato da Sinisa Mihajlovic titolare in ottobre) parò un rigore in un Real Madrid-Milan a Toni Kroos.

Sei anni dopo, ecco Maignan su Bale a dire di no ai 'Galacticos' in un'amichevole Real Madrid-Milan. Quella volta, con Donnarumma, il Milan perse nella serie dagli undici metri. Stavolta, con Maignan, la prodezza è arrivata nei tempi regolamentari, per blindare la porta rossonera. Se il buongiorno si vede dal mattino, il Diavolo può essere contento del suo nuovo numero 16.