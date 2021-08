Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, si cerca l’intesa definitiva

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié vuole restare in rossonero e il club vuole prolungare il contratto. Distanza minima

Daniele Triolo

Rinnovare il contratto di Franck Kessié è la priorità del Milan in questi giorni di calciomercato estivo. Lo hanno ricordato il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Dopo mesi di gelo tra il club di Via Aldo Rossi e l'entourage del centrocampista ivoriano, l'incontro avvenuto qualche giorno fa a Bologna tra il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, e George Atangana, manager di Kessié, ha contribuito a rasserenare gli animi. Ed a far riavvicinare le parti.

Kessié, che, nel frattempo, dalle Olimpiadi di Tokyo aveva fatto sapere di voler restare e di voler rinnovare con il Milan, è atteso a Milanello nelle prossime 24-72 ore per riprendere gli allenamenti agli ordini del tecnico Stefano Pioli. L'obiettivo dell'ex centrocampista dell'Atalanta è quello di essere pronto (ed in campo da titolare) per Sampdoria-Milan di lunedì 23 agosto, ore 20:45, a 'Marassi' per la prima giornata del nuovo campionato di Serie A.

Intanto, però, il suo agente ed i dirigenti del Milan cercheranno di annullare la distanza minima che ancora li separa dalla firma del nuovo contratto. La richiesta di Kessié, per restare al Milan in questa sessione di calciomercato, si aggira sui 7 milioni di euro netti a stagione. La proposta del Milan è di 6. Manca molto poco per chiudere quest'importante partita: la chiave di tutto saranno i bonus. Quella è la base su cui si sta cercando un'intesa definitiva tra Kessié ed il Diavolo prima della fumata bianca. Milan, le news più importanti di mercato di domenica 8 agosto >>>