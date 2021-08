Milan, Maignan bene al debutto: piedi buoni e reattività convincono i tifosi

Mike Maignan ha esordito molto bene con la maglia del Milan, conquistando i tifosi. Questo però è solo l'inizio di un lungo cammino...

Il Milan ha scoperto di avere in porta un ottimo erede di Gianluigi Donnarumma: stiamo parlando di Mike Maignan. Il francese si è messo in mostra nella prima partita di Serie A contro la Sampdoria, facendosi notare per la qualità dei rinvii e per una buona reattività. Anche la personalità non gli manca, dato che riesce già a guidare il reparto difensivo sebbene sappia poco l'italiano.